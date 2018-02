NOTRE ECOLE

Le Groupe Sup’Management, fondé en 1995, fort de l’expérience et de l’excellence de son équipe dirigeante et son corps professoral de renommée, est porteur d’un grand projet éducatif, hautement innovateur, conçu pour les nouvelles générations de la jeunesse marocaine et africaine, dans un monde complexe, incertain et en perpétuel changement.

Former des leaders entrepreneurs, dotés des qualités de créativité, de challenge, d’ouverture, et ayant un sens élevé de la responsabilité et de l’éthique, est l’objectif majeur autour duquel nous avons bâti un nouveau modèle d’école.

Le Programme Grande Ecole du Groupe, traduction directe de ce modèle, offre en effet une formation d’excellence organisée en plusieurs pôles, alliant les savoirs aux compétences, connecté aux valeurs culturelles et sociales de nos sociétés et répondant aux besoins de notre environnement économique. La place réservée à la recherche scientifique dans ce Programme confirme sa richesse et sa qualité, qui a valu au Groupe des prix et des distinctions mondiales reconnues.

La dimension internationale du Groupe, de part sa présence sur plusieurs pays du Continent Africain mais aussi son association avec le Groupe E.I.U. implanté sur les USA et des pays de l’Amérique Latine, en fait un cas presque unique dans le paysage de l’enseignement supérieur marocain et africain.

L’ouverture sur l’international, a toujours été une pierre angulaire dans la politique de développement du Groupe. Ainsi, près d’une centaine de partenariats ont été conclus avec des institutions académiques, institutionnelles, industrielles et autres, ainsi que des réseaux d’excellence sur plusieurs pays.

LOCALISATION

Quartier HIPPODROME RUE 214- PORTE 297 Bamako-MALI