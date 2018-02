NOTRE ECOLE

L’Ecole Supérieure d’Ingénierie, d’Architecture et d’Urbanisme (ESIAU) située en plein cœur de Bamako la capitale Malienne, privilégie les programmes incluant les matières émergentes telles que l’environnement, la gouvernance, l’urbanisme, la fabrique des villes, les matériaux locaux de construction, l’architecture de terre pour la protection du patrimoine en dégradation etc.

C’est dans ce contexte que l’ESIAU et ses partenaires avec une forte implication du Gouvernement Malien et une reconnaissance des pays voisins, se proposent de :

Encourager la formation universitaire ou supérieure des étudiants d’Afrique sur leur propre continent, en tenant compte des regroupements sous régionaux (UEMOA, CEMAC, etc…), évitant ainsi les expatriations vers des universités européennes, les ruptures familiales et la fuite des cerveaux et surtout les catastrophes de la traversée de la méditerranée (beaucoup de perte de vie humaine)

Être un cadre pour les professeurs et les étudiants d’Asie, d’Amérique et d’Europe qui souhaitent réfléchir avec les collègues d’Afrique sur la problématique de l’habitat, de l’architecture, de l’environnement et de la formation des cadres en Afrique.

De nos jours ESIAU assure la formation dans les 3 filières suivantes:

-Architecture

-Génie civil

-Urbanisme – Aménagement

-Elle prépare aux diplômes de licence et de master, respectivement trois et cinq années d’études conformément au schéma LMD (Licence, Master, Doctorat) de l’Enseignement Supérieur.

-Aujourd’hui dans le cadre de la formation initiale (Licence et Master) elle accueille des étudiants venant de divers pays (Cameroun, Congo Brazza, Benin, Burkina Faso, Guinée, Niger, Tchad, Togo …)

-Elle reçoit aussi, des étudiants provenant d’autres établissements d’enseignement supérieur d’Europe comme l’IUT de Lorient et l’Ecole Polytechnique de Madrid et bientôt ceux de la nouvelle Ecole d’Urbanisme de Paris.

-Elle assure également des formations de courtes durées à la demande des organisations de base et des autorités locales en

-Elle a tissé plusieurs accords de coopération avec les partenaires suivants l’Ecole technique Supérieure d’Architecture de Barcelone ou des étudiants de Licence 3 de l’ESIAU vont travailler avec ceux de Barcelone dans le cadre de workshop organisé par les deux écoles.

Enfin elle consolide ses rapports avec des écoles Françaises de la manières suivante:

-Un accord de coopération avec l’Ecole Nationale Supérieure de Toulouse et l’INSA de Toulouse dans le cadre du soutien pédagogique

-Une convention de collaboration pour la mise en place d’un master 2 « Conseil aux Collectivités Territoriales en matière de Politique d’Aménagement du Territoire et de Développement Durable » avec l’Université Paris 13

-Une participation au jury de licence à l’Ecole Spécialise d’Architecture de Paris.

LOCALISATION

Rue 466 Porte 28 badialan 1

Commune III du District de Bamako

Bamako – Mali