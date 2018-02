UNIVERSITE KOFI ANNAN

NOTRE ECOLE

L’université a été fondée en 1999 par le docteur Ousmane KABA avec un effectif de quelques centaines d’étudiants répartis dans trois composantes (Institut professionnel ; Faculté des Sciences économiques et de gestion ; Faculté des Sciences juridiques et politiques).

Elle est fréquentée aujourd’hui par dix mille étudiants et offre des formations allant du BTS au doctorat, en passant par la licence et le mastère, dans les sept composantes suivantes:

-Ecole polytechnique d’Ingénieurs ;

-Institut professionnel ;

-Faculté des Lettres et Sciences humaines ;

-Faculté des Sciences ;

-Faculté des Sciences économiques et de gestion ;

-Faculté des Sciences juridiques et politiques ;

-Faculté des Sciences médicales et paramédicales.

Et depuis la rentrée universitaire 2015-2016, consciente de la nécessité d’ouverture au monde, elle a ouvert:

-La Maison des langues, où sont enseignées des langues étrangères peu étudiées en Guinée: allemand, espagnol, chinois, et également de français (principalement à l’intention de non francophones) mais aussi de langues nationales le N’ko.

L’élargissement de l’offre de formation et l’amélioration de la qualité des enseignements se sont accompagnés d’une forte poussée des effectifs étudiants, qui s’est intensifiée avec l’octroi par l’Etat de bourses d’études aux bacheliers orientés dans les universités privées.

LOCALISATION

BP: 1367 - Nongo, Ratoma, Conakry - Rép. de Guinée