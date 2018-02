NOTRE ECOLE

Le GROUPE INSTEC

Fondé en Avril 1993,le GROUPE INSTEC est une école de management de l'Afrique de l'Ouest,formant aux cycles de Licences,Master et Master spécialisé en formation initiale et en formation professionnelle continue.

Des diplômes habilites par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Notre Ecole

La vocation du GROUPE INSTEC a toujours été d'offrir des programme innovants et des méthode d'enseignements qui favorisent à la fois l'apprentissage et l'auto apprentissage .

L’école s'impose un devoir de partage et de transmission de la connaissance de haut niveau,de développement de compétences humaines privilégiant l’éthique professionnelle et l'esprit d’équipe

LOCALISATION

Zone 3, Rue des Carrossiers

BP: 18 Bp 1881 Abid