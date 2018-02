NOTRE ECOLE

QUI SOMMES NOUS ?

L’ESCA, Ecole Supérieure de Commerce d’Abidjan a été fondée en 1975 à Abidjan par Ange Barry Batesty. L’ESCA se trouve actuellement au sein de l’Institut National Polytechnique Houphouët Boigny (INP HB) à Yamoussoukro.Elle est chargée de la formation de haut niveau dans le secteur du commerce et de l’administration des entreprises.

NOS CURSUS

LE DIPLÔME ESCA

Créée en 1975 sur l’initiative du Ministre de l’enseignement supérieur, M. Ange Barry BATESTY, en association avec HEC-PARIS, L’ESCA fait partie intégrante aujourd’hui de l’INP-HB.

La formation dispensée s’articule autour des domaines suivants :

LE MARKETING : (marketing international, marketing stratégique…)

LE MANAGEMENT : (stratégie et politique d’entreprise, environnement d’entreprise, leadership…)

LA FINANCE : ( audit, banque, finance d’entreprise, contrôle de gestion…)

ESCA ? L’ESCA, c’est plus de 2280 heures de cours pour la formation académique qui s’étend sur deux années académiques (ESCA 1 et ESCA 2).

Au terme de la deuxième année, un voyage d’études est organisé à l’Université de Brighton en Angleterre.

La 3ème et dernière année des étudiants ESCA est celle du pré-emploi qui est effectuée dans les plus grandes entre- prises nationales et internationales.

Ainsi, l’ESCA a réussi à se hisser au plus haut sommet en devenant la plus prestigieuse sup. de Co. de la sous-région.

Elle rayonne par la qualité de ses recrutements, le succès et la facilité d’insertion de ses étudiants (100% d’insertion professionnelle).

La formation académique est sanctionnée par une soutenance de mémoire de fin de cycle, qui fait des étudiants ESCA des managers accomplis, aptes à affronter et surmonter toutes les épreuves de la vie professionnelle.

Cette formation leur permet ainsi d’exceller dans les entreprises nationales et internationales qui sont nombreuses à leur faire confiance.

LOCALISATION

22 BP 1487 Abidjan 22 Abidjan