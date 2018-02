EAA-Ecole d’Architecture d’Abidjan

NOTRE ECOLE

QUI SOMMES NOUS ?

L’Ecole d’Architecture d’Abidjan (EAA) est un établissement privé enseignement t supérieur créé par le Conseil National de l’Ordre des Architectes de Côte d’Ivoire (CNOA-CI). L’établissement a obtenu en novembre 2014, un agrément du Ministère de l’Enseignement Supérieur de Côte d’Ivoire en vue de former les futurs architectes, bâtisseurs de la Côte d’Ivoire émergente pour qu’elle puisse répondre avec fierté au rendez-vous de la mondialisation. Pour le démarrage de ses activités, l’EAA offre des études dans la filière de l’architecture pour tous les étudiants ayant obtenu le Baccalauréat du second degré et qui rêvent de devenir les bâtisseurs de demain, faire des conceptions, des études et bâtir des cadres de vie adaptés aux exigences d’une architecture durable soucieuse de l’homme et de son environnement.

NOTRE VISION ?

Faire de l’Ecole d’Architecture d’Abidjan (EAA), une plateforme de première référence, nationale et internationale, en matière de formation, de qualification professionnelle, de renforcement de capacités et de développement humain, intégrée aux grands réseaux académiques, culturels et technologiques mondiaux concernés par l’architecture et l’environnement construit. Sur le plan national et sous régional, l’école d’architecture d’Abidjan ambitionne de devenir la source et le centre de l’émergence de lignes de pensées et de pratiques pertinentes, de propositions artistiques et techniques de grand intérêt, dans le domaine de l’architecture et des métiers connexes, en rapport harmonique avec les changements démographiques et économiques, les dynamiques urbaines et les politiques pertinentes d’urbanisation, les fonds culturels et les valeurs qui véritablement les sous tendent.

LOCALISATION

Boulevard Latrille. Cocody-Danga, face Cité BAD, 17 BP 278 Abidjan 17