NOTRE ECOLE

Créée en 1974 avec seulement 374 étudiants, l’Université de Ouagadougou a connu une évolution qualitative rapide, ce qui explique son développement et son rayonnement remarquables. Elle est citée parmi les universités performantes et stables de la sous-région Ouest-africaine comme un bel exemple de brassage réussi entre étudiants d’horizons divers.

Pour l’année académique 2003-2004, l’Université de Ouagadougou compte près de 20.000 étudiants. Université dite de seconde génération, elle a démarré ses activités académiques sur la base d’Ecoles et d’Instituts : Ecole des lettres, Institut universitaire de technologie, Institut supérieur polytechnique, Institut de Maths Physiques et par la suite Ecole de Sciences économiques, Ecole de droit, Ecole de Sciences de la Santé, Institut de. Cinéma, etc. Toujours préoccupée par la qualité et la pertinence de ses enseignements, le caractère utilitaire de sa recherche, après plusieurs restructurations (en 1985 et en 1991), elle s’est engagée dans une profonde refondation depuis octobre 2000. Dans ce cadre et dans le sens de mieux répondre aux missions qui lui sont assignées, elle a changé de statut juridique, devenant ainsi un Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et Technique (EPSCT).

LOCALISATION

03 B.P. 7021 Ouagadougou 03