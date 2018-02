NOTRE ECOLE

19 septembre 1995, le décret n° 95-340/PRES/MESSRS crée le Centre Universitaire Polytechnique de Bobo-Dioulasso (CUPB).

16 mai 1997, adoption du décret n° 97-254/PRES/PM/MESSRS portant transformation du CUPB en Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso (UPB). La création de l’UPB répond à une politique de décentralisation de l’enseignement supérieur au Burkina Faso.

Statut et missions

L’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso est un Etablissement public de l’Etat à caractère scientifique, culturel et technique (EPSCT), chargé d’enseignement supérieur et de recherche scientifique. Ce statut lui confère une autonomie scientifique, administrative et financière. C’est une université nationale qui a pour mission l’élaboration et la transmission de la connaissance pour la formation des hommes et des femmes afin de répondre aux besoins de la Nation. Cette mission s’entend dans le cadre de la politique de décentralisation de l’enseignement supérieur du gouvernement burkinabé et de la conquête du marché de l’emploi, la formation des cadres dans les filières professionnalisantes pour plus de productivité dans les secteurs socio-économiques et culturels. Pour y parvenir l’UPB s’assigne les objectifs suivants :

former des cadres dans tous les domaines en général et dans les filières professionnalisantes en particulier ;

conduire des activités de recherche scientifique et en vulgariser les résultats ;

élever le niveau technique, scientifique et culturel des étudiants pour une ouverture sur le marché de l’emploi et les secteurs de production ;

délivrer des titres et diplômes ;

valoriser les compétences dans tous les secteurs d’activité du pays.

LOCALISATION

01 BP 1091 Bobo-Dioulasso 01