ISM -Institut Supérieur de Management Adonaï

NOTRE ECOLE

L’Institut Supérieur de Management Adonaï (ISM Adonaï) est une école supérieure de formation aux métiers de management, d’audit, de comptabilité et de finance. Il est reconnu par l’Etat béninois pour délivrer les diplômes universitaires de Licence (BAC+3) et de Master (BAC+5) en administration des affaires privées et publiques.

-Il met à votre disposition l’une des infrastructures scolaires ultramodernes, sise au cœur de la ville de Cotonou (quartier Saint Jean, von derrière Golfe Télévision), construite et dédiée à la formation supérieure professionnelle et comprenant :

-des matériels didactiques,

-des équipements informatiques de pointe,

-une salle multimédia avec connexion internet haut débit,

-un parking de véhicules au sous-sol,

-une infirmerie,

-des salles de cours climatisées etc…

Les programmes permettent de répondre aux besoins de compétence exprimés par les entreprises grâce à notre partenariat école entreprise inauguré en septembre 2005 sous l’égide de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE).

LOCALISATION

Cotonou

Saint Jean, von derrière la Gazette du Golfe