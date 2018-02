Institut supérieur de management (ISM)

NOTRE ECOLE

Mission

En accord avec les valeurs nationales et les standards internationaux, Groupe ISM vise à fournir une éducation de qualité aux futurs managers et chefs d'entreprise africains, pour l'Afrique.

Vision

Groupe ISM envisage de fournir 20 000 chefs d'entreprise pour l'Afrique en 2020. Nous sommes déterminés à faire en sorte que notre école continue de prospérer en tant que fournisseur de programmes d'éducation diversifiés, inclusifs et de haute qualité.

Il y a quatre axes dans la vision du Groupe ISM:

.Une implication profonde à plus grande échelle pour l'accessibilité de l'enseignement supérieur en Afrique

.Liens étroits avec des partenaires internationaux (académiques, commerciaux et institutionnels), en particulier avec les économies émergentes.

.La production d'ouvrages scientifiques publiés par des enseignants et des chercheurs conformément à notre objectif académique.

.Renforcer notre rôle et notre engagement à l'égard de la responsabilité sociale des entreprises et soutenir les initiatives d'entrepreneuriat social.

Dans le cadre de la Vision, "Aujourd'hui ISM, Demain le Monde" est la devise de l'école

LOCALISATION

Point E – Rue des écrivains BP 5018 – Dakar-Fann