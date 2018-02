NOTRE ECOLE

L’ École Supérieure des Sciences Appliquées et de Management – Université SESAME – est un établissement privé de formation supérieure agréé par l’Etat tunisien ( ministère de l’enseignement supérieur ) et implanté dans le technopôle Elgazala.

L’ Université SESAME est à la fois une école d’ingénieur et une école de management, elle a construit sur son expérience réussie dans le domaine de la formation continue et a démarré à partir de la rentrée 2011 la formation d’ingénieur en Informatique. Elle a lancé à la rentrée 2012-2013 le cycle préparatoire intégrée pour les études d’ingénieur, les licences appliquées en informatique et des formations en management ( licences appliquées et mastères professionnels ).

Elle a choisi d’endosser cette double spécialisation, et donc de se démarquer par rapport à d’autres écoles d’ingénieurs en Tunisie, car TIC et Management constituent aujourd’hui les piliers de la société de l’information.

L’implantation de l’ Université SESAME dans le technopôle Elgazala lui assure une proximité avec près d’une centaine d’entreprises relevant du secteur des TIC et dont certaines sont des filiales de grands groupes mondiaux. Cette proximité, source de synergie entre la formation et la pratique, est particulièrement bénéfique aux étudiants de l’ Université SESAME puisqu’elle leur permet de baigner dans un secteur sur lequel se construit le monde d’aujourd’hui.

LOCALISATION

ZI Chotrana I BP4 Parc Technologique El Ghazela, Ariana - 2088 - Tunisie