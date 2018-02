Ecole centrale Paris

NOTRE ECOLE

« Leader, entrepreneur, innovateur », telle est la devise de l’École Centrale. Plus communément appelée Centrale ou Centrale Paris, elle est la plus ancienne école d’ingénieurs française. Fondée en 1829 par Alphonse Lavallée, elle avait pour but de former des ingénieurs prêts à assumer la Révolution industrielle française. Aujourd’hui, elle prépare des futurs ingénieurs généralistes, prêts à répondre aux besoins des entreprises

LOCALISATION

Ecole Centrale de Paris

Grande Voie des Vignes

92290 Châtenay-Malabry - (Académie de Versailles)