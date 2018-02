NOTRE ECOLE

La première institution d’enseignement supérieur anglophone en Tunisie, fondée par le doyen Mahmoud Triki en 2002.

Les programmes de la MSB ont été élaborés dans l’optique de former des entrepreneurs ambitieux, capables de réussir dans un monde économique de plus en plus mondialisé.

La MSB se distingue par :

-Le seul Executive MBA délivré par une institution Tunisienne à être accrédité par l’Association des MBAs de Londres (AMBA).

-Le seul Master in Business Management en Afrique à être accrédité par l’AMBA.

-Une équipe d’enseignants chevronnés et hautement qualifiés, titulaires de doctorats des universités les plus prestigieuses au monde notamment Harvard, MIT, London Business School…

-Un réseau important d’Ecoles de Commerce partenaires : l’étudiant a la possibilité de commencer son parcours à la MSB et de le terminer dans une école partenaire : HEC Montréal, Babson College, The University of Maryland, The University of Massachusetts, The University of South Carolina, Catolica Lisbon…

-Des méthodes pédagogiques pratiques et interactives qui se reposent aussi bien sur les études de cas que sur le développement des soft skills notamment le travail d’équipe, l’esprit d’initiative, la communication et le leadership.

-Des équipements de pointe et un milieu d’apprentissage unique.

LOCALISATION

The Mediterranean School of Business (MSB)

Les Berges du Lac II Walkway, Tunis, Tunisie