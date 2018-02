MDE Business School

NOTRE ECOLE

MDE (Management et Développement d’Entreprise) est une Business School qui a son siège à Abidjan et travaille à donner une formation de qualité aux dirigeants et cadres des organisations et à faire de la recherche dans le domaine du management et de l’activité économique dans toute l’Afrique Francophone, en commençant par la Côte d’Ivoire.

Mission

MDE se donne pour mission de:

-Former un grand ensemble d’entrepreneurs et de dirigeants qui veulent, par leur propre développement professionnel et personnel, travailler au bien commun de la société.

-Réaliser cette aventure avec une équipe passionnée et engagée dans une forte culture d’amélioration continue.

-Développer une institution de formation académique et de recherche pour cadres dirigeants de l’Afrique francophone, et à travers ses programmes, contribuer à ce que chaque Alumni (personne ayant participé à ces formations) soit quelqu’un de bien, un bon professionnel et une personne qui sait travailler au service et pour le bien des autres.

LOCALISATION

Cocody, Riviera Golf Ivoire Golf Club 04 Bp 634 Abidjan 04