NOTRE ECOLE

L’Ecole Nationale d’Hôtellerie et du Tourisme (ENAHT), créée en 1987 par le Gouvernement Camerounais, est devenue par Acte Additionnel n°02/02/CEMAC-06-PE-CE du 30 août 2002, l’Ecole de l’Hôtellerie et du Tourisme de la CEMAC (EHT-CEMAC), ce qui lui a conféré un caractère Communautaire et porté son inscription sur la liste des Institutions Spécialisées de l’Union Economique de l’Afrique Centrale (UEAC).

Mission

La mission de l’EHT s’inscrit dans l’axe 4 du Programme Economique Régional (PER) mettant un accent particulier sur le renforcement du capital humain qui constitue un des grands défis à relever par les Chefs d’Etat de la CEMAC, à l’effet de faire de l’Afrique Centrale une destination touristique émergente et d’atteindre à l’horizon 2035, une émergence économique.

LOCALISATION

B.P 113 Ngaoundéré-Cameroun