NOTRE ECOLE

L’Université Internationale de Rabat est devenue dès ses premières années d’existence un modèle d’établissement innovant bénéficiant d’une attractivité grandissante et d’une image de professionnalisme et de rigueur reconnue à l’échelle nationale et internationale.

En effet, l’UIR est la première université créée dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat dans le domaine de l’enseignement supérieur. Ce partenariat permet à l’UIR de travailler à la concrétisation de tous ses objectifs d’excellence, de formation, de recherche et de participation au développement socio-économique du royaume et de la région.

Nos efforts et l’engagement constant de nos partenaires académiques nous permettent de proposer aux étudiants marocains et étrangers des formations de haut niveau qui aboutissent, pour certaines, à une double diplomation.

LOCALISATION

Adresse du Campus de l'UIR à Rabat : Parc Technopolis Rabat-Shore, Rocade Rabat-Salé - 11 100 Sala el Jadida