2iE Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement

NOTRE ECOLE

« Quelle que soit la longueur du chemin à parcourir, le voyage commence par un premier pas ». Kofi Annan, ancien Secrétaire Général de l’ONU, 17 septembre 1997.

L’histoire de 2iE est celle d’un engagement pour la jeunesse.

A l’origine, un engagement politique collectif. Celui de quatorze Etats d'Afrique de l'Ouest et Centrale déterminés à doter leurs nouvelles structures gouvernementales, issues des indépendances, de cadres formés sur leur propre continent.

En 37 ans, de 1968 à 2006, les deux écoles fondatrices, EIER - École d'Ingénieurs de l'Equipement Rural et ETSHER- École des Techniciens de l'Hydraulique et de l'Equipement Rural, forment plus de 3000 ingénieurs et techniciens supérieurs dans les domaines du génie hydraulique et du génie rural.

Devenu en 2001 le groupe EIER-ETSHER, l’établissement incarne l'émergence d'une nouvelle Afrique, « une Afrique qui refuse le misérabilisme et qui croit en ses atouts sur tous les plans, une Afrique consciente de ses défis, et qui est déterminée à les relever ».

Ces défis, ce sont ceux de la démographie dont les chiffres explosent, de l’urbanisation galopante, d’une croissance économique sans précédent.

Pour y répondre, l’EIER-ETSHER se réforme et devient l’Institut International d’ingénierie de l’Eau et de l’Environnement, 2iE. La pose de la première pierre a lieu en 2006 en présence du Président du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, et M. Paul Ginies, Directeur général de 2iE à l'époque.

L’engagement fondateur de 2iE est celui de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés, pour répondre aux nouveaux besoins des économies africaines.

LOCALISATION

Burkina Faso

Adresse : Rue de la Science - 01 BP 594 Ouagadougou 01 - Burkina Faso