L’École supérieure de commerce de Dakar

NOTRE ECOLE

Première Business School du Sénégal, le Groupe Supdeco Dakar forme des managers de haut niveau dans tous les métiers du management et des TIC depuis 1993.

A l’affût des mutations d’une économie en perpétuel mouvement, Supdeco a su se développer au fil des années, pour devenir un groupe rayonnant, renfermant en son sein Treize (13) pôles de formation supérieure de haute qualité et un incubateur académique d’entreprise.

La vision de Sup de Co

La rupture systémique de la globalisation de l’économie a entraîné de fortes mutations dans les échanges à travers le monde. De nouveaux paradigmes économiques, politiques, mais aussi culturels, régentent le monde et il convient de les maîtriser pour ne pas rester en rade.

En Afrique, les ajustements dynamiques qu’exigent ces mutations ne pourront s’opérer que quand les entreprises, publiques et privées, seront dotées de managers de haut niveau. Supdeco, l’ayant compris depuis fort longtemps, s’est donc appuyé sur un programme pédagogique éprouvé, un corps enseignant de haute qualité et une ouverture sur l’international, pour répondre aux besoins sans cesse renouvelés des entreprises africaines.

Ainsi, le Groupe Supdeco s’est forgé une réputation, un rayonnement et une notoriété ayant depuis longtemps dépassé les frontières du Sénégal. C’est ce qui lui vaut d’accueillir plus de 25 nationalités.

La mission de Sup de Co

La mission de Supdeco Dakar est de doter les institutions publiques et privées de l’Afrique de cadres ayant une vision stratégique et outillés pour faire face aux défis d’un monde en perpétuelles mutations.

Son succès, Supdeco Dakar l’a notamment construit sur sa capacité à proposer des programmes diversifiés, en parfaite adéquation avec les attentes du monde professionnel.

LOCALISATION

Groupe Supdeco Dakar

7, Avenue Faidherbe BP 21354 - Dakar