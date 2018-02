NOTRE ECOLE

L’Institut Ucac-Icam (ex IST-AC) est un établissement d’enseignement supérieur de l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC, siège à Yaoundé, Cameroun) qui en a confié la direction générale à l’Icam (Institut Catholique d’Arts et Métiers), groupe d’écoles d’ingénieurs français (6000 étudiants, 600 ingénieurs diplômés par an).

La mission principale qui a été assignée à l’Institut Ucac-Icam est de former, en Afrique et pour l’Afrique, des techniciens et des ingénieurs professionnellement compétents et humainement responsables. S’inspirant des principes de formation de l’Icam, l’Institut Ucac-Icam associe l’acquisition des connaissances à leur mise en pratique sur le terrain et aux aspects relationnels de la vie en entreprise. Le service aux entreprises, la réponse à leurs attentes en matière de Ressources Humaines et la promotion des personnes sont les points-clés des programmes de l’Institut qui s’inscrit ainsi dans l’espace de l’Enseignement Supérieur de l’Afrique Centrale : Cameroun, Congo, Gabon, RCA, RDC, Tchad.

Ouvert en 2002, le site de Pointe-Noire (République du Congo) accueille le premier cycle de la formation d’ingénieur, ainsi qu’une formation de techniciens en Maintenance Industrielle par Apprentissage. Les étudiants sont les lauréats du concours organisé dans l’ensemble des pays sus-cités ; ils suivent, pendant deux ans, un programme structuré autour de la Maintenance Industrielle et passent le BTS français de Maintenance Industrielle.

Ouvert en 2004, le site de Douala (République du Cameroun) accueille les étudiants, en provenance du site de Pointe-Noire, jugés aptes par jury, pour le second cycle de la formation d’ingénieur ; ce cycle, en trois ans, fonctionne sur le principe de l’alternance ; chaque étudiant vit ainsi, suivant un rythme trimestriel, 50% de son temps d’études à l’Institut et 50% dans une entreprise industrielle dans laquelle il est mis, progressivement et concrètement, en face des réalités professionnelles de l’ingénieur.

LOCALISATION

Adresse: Campus de Pointe Noire (Congo)

Base Total E&P Km4 Ouest