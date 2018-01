IAE Institut d’Administration des Entreprises

NOTRE ECOLE

L’IAE de Poitiers est l’école universitaire de management dédiée aux domaines de la gestion, de la finance, du management et du marketing. Elle est intégrée à l’Université de Poitiers depuis 1957.

VOTRE PASSEPORT POUR UNE INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE

L’IAE de Poitiers fait figure de référence dans les domaines de l’enseignement de la gestion, de la finance, du management et du marketing. Sa vocation est double : être au service de ses étudiants et répondre aux attentes des entreprises. C'est le gage d'une insertion professionnelle forte et de qualité pour ses diplômés, en France comme à l'international.

Bien que fondé sur une solide assise théorique, l’enseignement proposé par l’IAE se veut avant tout pragmatique. A l'IAE, ce sont des enseignants chercheurs et des intervenants professionnels qui donnent les cours. Etudiants et salariés ont ainsi accès à de larges connaissances, dispensées selon des modalités pédagogiques adaptées à chacun. L'IAE vous donne le choix entre formation initiale (pour les étudiants), formation continue (pour les salariés ou les personnes en reconversion), apprentissage (pour les candidats à l'alternance) ou formation à distance (pour ceux souhaitant combiner vie professionnelle et études). Ces formations sont validées par des diplômes Internationalement reconnus, qui participeront pleinement à votre réussite personnelle et professionnelle.

LES VALEURS QUI NOUS ANIMENT

L'IAE s'est développé sur un socle de valeurs résolument humanistes et optimistes. Nous cultivons l'audace, car l’esprit d’entreprendre est au cœur de nos convictions. Nous avons le sens des responsabilités et le goût de l'excellence. Mais nous croyons aussi profondément à l’égalité des chances, quels que soient l'origine et le futur lieu d’exercice des étudiants que nous accueillons. C'est sur ce socle de valeurs que nous nous appuyons pour former les décideurs de demain.

UN PEU D'HISTOIRE...

L’IAE de Poitiers est adhèrent au réseau national des IAE. Il a été fondé en 1956 en tant qu’institut de faculté. Il a proposé par la suite une formation complémentaire aux études juridiques : le Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises (CAAE). En 1985, l’équipe des « gestionnaires » de la faculté des sciences économiques a rejoint celle de l’IAE au sein de l’Institut de Gestion de Poitiers – Institut d’Administration des Entreprises (IGP – IAE) alors devenu une composante autonome de l’Université de Poitiers.

LOCALISATION

Université de Poitiers

20 rue Guillaume VII le Troubadour, Bât.E1

TSA 61116 - 86073 Poitiers Cedex 9