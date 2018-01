NOTRE ECOLE

Pionnière depuis 1907, l’ESSEC a toujours eu pour vocation de répondre aux défis de l’avenir. Dans un monde incertain, ouvert et technologique, l'ESSEC propose un modèle pédagogique unique, fondé sur la création et la transmission de savoirs de pointe, et l’articulation entre apprentissage académique et expériences de terrain. L'ESSEC accompagne les organisations et forme les individus, en leur donnant les clés pour anticiper et agir.

LOCALISATION

ESSEC Business School

3 avenue Bernard Hirsch

CS 50105 Cergy

95021 Cergy-Pontoise Cedex

France