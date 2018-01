NOTRE ECOLE

Fondée en 1992, ESCA Ecole de Management a mené une expérience réussie dans sa mission d’établissement d’enseignement supérieur dans le domaine de la gestion et du management

Créée pour accompagner le développement des entreprises par la formation de cadres de haut niveau dans les différentes fonctions managériales, l’école a su s’adapter au fur et à mesure aux évolutions rapides de l’économie marocaine.

Mission

Basée à Casablanca, ESCA Ecole de Management a pour mission de contribuer à l’essor d’une économie en émergence et à son ancrage dans la globalisation. Pour cela, elle forme des managers, entrepreneurs et socialement responsables, capables d’accompagner la performance des entreprises et leur internationalisation. Dans cette perspective, notre institution s’engage, par sa contribution intellectuelle, à valoriser les pratiques managériales innovantes et adaptées et à les diffuser auprès de sa communauté.

LOCALISATION

7, rue Abou Youssef El Kindy 20070 Casablanca Bd Moulay Youssef Maroc