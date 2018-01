SciencesPo

NOTRE ECOLE

Sciences Po est une université de recherche internationale, sélective, ouverte sur le monde, qui se place parmi les meilleures en sciences humaines et sociales.

Une université ouverte sur le monde

La dimension internationale de Sciences Po est présente dans ses textes fondateurs. Porté par cette vocation depuis près de 150 ans, Sciences Po s’impose aujourd’hui comme une université de rang mondial : des diplômes et une recherche reconnus à l'international, une communauté multiculturelle, un réseau de partenaires présents dans tous les pays.

Formation fondamentale et ancrage professionnel

A Sciences Po, le meilleur de la recherche en sciences sociales entretient un dialogue constant avec les meilleurs praticiens. Avec une communauté académique riche de plus de 200 chercheurs enseignants et 4000 chargés de cours, les connaissances que nous transmettons aux étudiants sont à la fois irriguées par la recherche et ancrées dans la réalité.

Une université sélective et diverse

Sciences Po recrute ses étudiants sur des critères d’excellence. C’est néanmoins l’un des premiers établissements d’enseignement supérieur français à avoir assumé sa responsabilité sociale en recherchant la diversité intellectuelle, géographique et sociale de ses élèves. Ouverte à tous les talents, Sciences Po compte 27 % de boursiers et recrute ses élèves dans près de 150 pays.

Une recherche pour comprendre le monde

Sciences Po est une université de recherche en sciences sociales reconnue à l’échelle mondiale pour la qualité de sa production scientifique. La recherche menée à Sciences Po se développe en lien étroit avec la société et enrichit le débat public.

Une institution en mouvement

Depuis sa création il y a près de 150 ans, Sciences Po n’a cessé de se réinventer. Aujourd’hui Sciences Po est plus que tout autre l’endroit où des idées nouvelles peuvent être lancées et mises en œuvre. Méthodes pédagogiques, enseignements d’ouverture, nouveaux outils : cette capacité à innover est l’une de nos marques de fabrique.

LOCALISATION

27, rue Saint Guillaume - 75337 Paris Cedex 07