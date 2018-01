Université Mundiapolis Casablanca

NOTRE ECOLE

L’Université Mundiapolis de Casablanca est une institution qui œuvre pour la réussite de tous ses étudiants et ce depuis 20 ans.

Concrètement, cela se traduit par la mise en place de programmes académiques respectant les standards internationaux, par une pédagogie centrée sur l’étudiant en vue de développer ses compétences, par l’offre de formations en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi et par un environnement d’études et de vie propice à l’épanouissement de l’étudiant.

Aujourd’hui, cet engagement vis-à-vis de nos étudiants s’enrichit par la création d’un programme d’accompagnement unique intitulé MundiaTawjih®. Ce programme a pour objectif de mettre du côté de tous nos étudiants les meilleures chances de leur réussite et concrétisation de leurs projets professionnels. Ce processus est loin d’être un simple programme d’orientation ou de conseil. Sa particularité réside dans le fait qu’il repose sur la mise en puissance du potentiel caché en chacun.

Dans un environnement désormais global et hautement concurrentiel, les compétences ne sont plus seules garantes de réussite. Les leaders de demain ont certainement besoin d’accompagnement dans la réflexion sur leurs objectifs professionnels, leurs besoins personnels, leurs aptitudes relationnelles, en vue de révéler les ressources dont ils disposent.

Fort d’une équipe de psychologues et de pédagogues, le programme MundiaTawjih® s’inscrit dans une vraie démarche d’accompagnement. L’étudiant est entouré, écouté, soutenu et rassuré tout le long de son cursus et non pas uniquement à l’inscription. Le travail de co-construction des objectifs professionnels se poursuit durant tout le cursus universitaire et bénéficie à tous nos étudiants qu’ils soient bacheliers, étudiants ou cadres. L’objectif ultime est de préparer les leaders de demain à transformer les obstacles en opportunités de changement et à évoluer en permanence en explorant de nouvelles options.

Faire le choix de l’Université Mundiapolis de Casablanca, c’est vous assurer un accompagnement personnalisé dans l’élaboration de votre réussite, car assurément révéler votre potentiel est la clé de votre succès.

LOCALISATION

Aéropole de Formation Mohammed V, BP 128 26202 Nouaceur, Casablanca, Maroc