Le CESAG est un Etablissement Public International spécialisé dans la formation, le conseil et la recherche en gestion. Crée en 1985, il s'est rapidement hissé au rang des meilleures écoles de management en Afrique et constitue aujourd'hui une véritable alternative aux grandes écoles de management du Nord.

Nos objectifs

Notre objectif est de favoriser l’inclusion financière des populations vivant en milieu rural dans les pays francophones d’Afrique.

Pour cela, nous travaillons à :

• renforcer les capacités des professionnels de la finance inclusive pour qu’ils s’approprient les modèles innovants de financement en milieu rural ;

• améliorer la prise de conscience des enjeux éthiques et professionnels liés à la finance inclusive ;

• construire à partir de la solide expérience du CESAG, un programme efficace sur le financement de l'agriculture qui servira de plate-forme en Afrique de l'Ouest francophone pour le développement continu de la finance inclusive en milieu rural.

Résultats attendus

Projet de Renforcement des Capacités en Finance Inclusive en milieu Rural(PRECAF)

•Les besoins actuels en renforcement des capacités des acteurs sont cernés et priorisés ;

•Un nombre critique de professionnels sont dotés de compétences nécessaires pour innover dans l’offre de services ;

•Les professionnels sont de plus en plus engagés à œuvrer pour une inclusion financière en milieu rural ;

•Les paysans et autres acteurs du monde rural sont formés sur les produits financiers.

LOCALISATION

