BSI Business Science Institute

NOTRE ECOLE

Le Business Science Institute est une Institution libre et internationale ayant pour objet le développement de l'Executive Education au plan international.

La mission du Business Science Institute est de favoriser le développement professionnel et personnel des managers et des entreprises grâce à la mobilisation de ressources académiques internationales de qualité.

La création du Business Science Institute résulte d'un constat et de convictions :

•Le constat : il existe une demande non satisfaite émanant de managers d'entreprise ayant une expérience et qui souhaitent poursuivre une réflexion post MBA et à laquelle les grandes institutions internationales ont du mal à répondre du fait des normes liées aux accréditations et à la course aux publications de recherche.

•Les convictions : ◦Les professeurs de management se doivent de répondre aux demandes des managers et des cadres au plan international,

◦L'interaction entre les managers et les chercheurs est source d'enrichissement mutuel,

◦Les publications de toutes natures doivent être valorisées.

•La stratégie du Business Science Institute consiste donc à se positionner sur cette niche et à mobiliser des ressources académiques internationales disponibles. La stratégie du Business Science Institute s'inscrit dans la rupture, l'innovation et consiste à se focaliser sur l'essentiel dans une société de la connaissance, c'est-à-dire l'immatériel et l'académique, et à mobiliser les professeurs disponibles au plan international.

LOCALISATION

BSI Luxembourg ASBL

Château de Wiltz

L-9615 Luxembourg