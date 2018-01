NOTRE ECOLE

Créée en 1881 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, HEC Paris a pour vocation de former des talents à fort potentiel, capables d’appréhender dans un environnement multiculturel les grands enjeux sociaux, politiques et économiques de demain. HEC Paris rassemble 107 professeurs chercheurs, 58 professeurs affiliés, plus de 4 400 étudiants et près de 8 000 cadres et dirigeants en formation chaque année.

NOS CURSUS

Une gamme complète de formation au management

•Le programme de la Grande Ecole recrute, sur concours, des étudiants sélectionnés pour leur grand potentiel, avant toute expérience professionnelle et les accompagne vers les plus hautes carrières du management.

•Les Mastères Spécialisés sont des formations de haut niveau dispensées en français, qui permettent à des titulaires d’un Master dans un autre domaine d'acquérir une formation complémentaire dans une discipline particulière du management.

•Les MSc, programmes d’excellence dispensés en anglais, sont ouverts aux étudiants titulaires d’un Bachelor ou d’un Master et issus des meilleures Ecoles et Universités du monde.

•La Summer School : Enseignée en anglais, elle regroupe neuf programmes de management (Business & Geopolitics, Fashion Management, International Finance, Entrepreneurship The Start-up Studio, Inclusive & Social Business, Investment Banking & International Corporate Finance, Luxury Management, Energy & Finance, Mergers & Acquisitions). La participation à la Summer School permet d’obtenir des crédits universitaires ainsi qu’un certificat de participation.

•Le MBA est conçu pour les hauts potentiels, âgés de 25 à 35 ans, et capitalisant une expérience professionnelle de 6 années en moyenne.

•Le TRIUM Global Executive MBA en partenariat avec New York University, Stern School of Business (NYU Stern) et London School of Economics and Political Science (LSE)

•L’offre pour cadres et dirigeants d’HEC Paris Executive Education propose des formations conciliables avec la poursuite d’une activité professionnelle de haut niveau : L’Executive MBA, délivré sur en France, en Chine ou au Qatar, se décline en huit majeures

•Huit Executive Mastères Spécialisés à temps partiel

•Les programmes certifiants, courts et sur mesure pour les entreprises ainsi que des actions de coaching.

•Le Doctorat a pour vocation de former des enseignants-chercheurs de haut niveau dans les disciplines de gestion.

Le corps professoral et la recherche

•107 professeurs chercheurs (dont 66 % internationaux) à la pointe des connaissances de leur discipline et de la réflexion sur la pédagogie,

•100 ouvrages publiés ces cinq dernières années,

•445 articles publiés dans des revues scientifiques ces cinq dernières années,

•950 présentations lors de conférences académiques internationales au cours des cinq dernières années,

•une soixantaine de professeurs affiliés,

•une cinquantaine de professeurs visitants,

•plusieurs centaines de professionnels.

Les entreprises partenaires

HEC Paris entretient des liens étroits avec le monde de l’entreprise. Ce partenariat privilégié peut prendre plusieurs formes : création de chaires et centres d’enseignement et de recherche, cours sectoriels, événements de recrutement réunissant chaque année plus de 260 entreprises sur le campus venant à la rencontre des étudiants pour leur proposer stages et emplois, etc.

Consulter la liste des Chaires et centres

Consulter la liste des entreprises partenaires de la Fondation HEC

Les centres d'expertise

HEC Paris dispose également de centres de recherche et d'enseignement interdisciplinaires : Centre de recherche Society and Organizations (SnO), Centre d'Entrepreneuriat, Centre Digital, Observatoire du Private Equity-Buyout Center, Observatoire du Management Alternatif, Research center in Qatar, Centre de Géopolitique, Institut de l'Europe, Club Finance. Certains d'entre eux bénéficient du soutien d'entreprises partenaires de la Fondation HEC.

Les partenariats académiques

HEC Paris compte près de cent quarante partenaires académiques et alliances stratégiques en France et à l’étranger parmi lesquels : Freie University of Berlin (FU), London School of Economics and Political Sciences (LSE), St Petersburg State University, University of Oxford – Saïd Business School, Mines ParisTech, Sciences Po Paris, SUPAERO, Georgetown University, Mc Court School of Public Policy, New York University - Stern, MIT Sloan School of Management, Yale University, FGV-EAESP (Escola de Administraçao de Empresas de Sao Paulo), IIM Ahmedabad (IIM-Ah), Keio University, National University of Singapore Business School (NUS), Tsinghua University School of Economics and Management...

Université Paris-Saclay

HEC Paris est membre fondateur de l’Université Paris-Saclay, grand campus scientifique et technologique à vocation mondiale qui réunit, au sein d’un modèle original, des universités, des grandes écoles et des organismes de recherche qui, tout en conservant leur identité ainsi que leurs moyens propres, conviennent de coordonner leurs actions et de mutualiser certains moyens dans le cadre d’un projet défini et mis en œuvre conjointement. Cette université, dont HEC Paris est l'unique business school, compte actuellement 65 000 étudiants, 5 000 doctorants et 11 000 professeurs et enseignants chercheurs et un fonds d'amorçage pour soutenir l'innovation entrepreneuriale.

LOCALISATION

HEC Paris - 1, rue de la Libération

78351 Jouy en Josas Cedex