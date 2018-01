NOTRE ECOLE

Une fondation pour des idées sur le développement

Créée en 2003 à l'initiative du Cerdi (Université d'Auvergne et CNRS), la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International vise à favoriser la compréhension du développement économique international et des facteurs qui l’influencent.

Elle soutient les activités de recherche utilisant les instruments les plus modernes et les plus pertinents de la science économique pour l’étude du développement et tend à renforcer le potentiel francophone en la matière.

Elle s'efforce de promouvoir la contribution des travaux français et européens au débat international sur les grandes questions de développement, notamment la nature des politiques économiques du Sud et du Nord les mieux à même de contribuer au développement, en augmentant la capacité de choix des individus et l'égalité des chances entre les nations.

Elle souhaite ainsi concourir à l’amélioration de ces politiques ainsi qu'à l’information des entreprises dont l’activité se détermine en fonction des marchés mondiaux et de leurs perspectives.

Les activités de la Ferdi sont ainsi motivées et guidées par trois ambitions :

•excellence de la recherche

•de la réflexion à l'influence

•renforcement des capacités

Dans le cadre de son champ d'activité et des programmes qu'elle conduit, la Ferdi est présente dans des événements, soit à travers l'initiative et l'organisation directe -ou en partenariat- de ces événements (colloques, conférences, réunions, séminaires...), soit à travers un soutien financier et/ou logistique ou encore à travers la participation de ses membres (interventions comme keynote speaker ou panéliste).

LOCALISATION

63, boulevard François-Mitterrand

63000 Clermont-Ferrand

France