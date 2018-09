Côte d’Ivoire : une nouvelle formation en data science qui doit faire ses preuves

Soutenu par deux agences américaines, la Côte d’Ivoire vient de lancer une formation professionnalisante et rémunérées en gestion de la donnée. Quelques détails restent néanmoins à préciser.

C’est un programme de formation aux ambitions louables, mais dont certaines facettes restent à éclaircir. Soutenu par les États-Unis via l’agence d’aide au développement Millenium Challenge Corporation (MCC) et le Plan présidentiel d’urgence contre le sida (PEPFAR), le programme ivoirien baptisé « Des chiffres et des jeunes » a pour ambition de former 120 bénéficiaires aux métiers du traitement de la donnée, notamment dans le secteur de la santé. Une première cohorte de quarante stagiaires a fait sa rentrée le 31 août dernier au sein du campus de l’École nationale de statistiques et d’économie appliquée (Ensea) de Cocody.

Tout n’est pas encore gagné pour eux. Après un test psychométrique suivi d’un entretien de motivation, ils ont été invités pour une première semaine de test : « Ils suivront des cours de mathématiques, de statistiques et d’informatique et passeront des tests. Nous garderons par la suite les trente meilleurs qui intégreront réellement le programme de neuf mois », explique une porte-parole du programme « Des chiffres et des jeunes ».

>> LIRE AUSSI : Côte d’Ivoire : la filière électricité forme ses futurs talents

Une bourse au montant inconnu

Financée à hauteur de 21 millions de dollars, l’opération prend la forme d’une bourse d’étude permettant l’accès à une formation de deux mois, suivie d’une expérience professionnelle de sept mois dans une entreprise ou une administration publique ivoirienne. Néanmoins, aucun chiffre n’est communiqué concernant le montant de la bourse. Et les organismes publics et privés censés accueillir les stagiaires sont encore inconnus. Mais les responsables du programme l’assurent : une cellule chargée du placement des stagiaires y travaille.

Seconde vague d’inscription

Une seconde vague de boursiers doit être recrutée à l’issue de la première cohorte. Comme cette dernière, les inscriptions se feront sur le site officiel du programme, respectant un processus d’admission en trois étapes : un enregistrement en ligne comprenant la fourniture d’un CV et autres informations concernant le profil académique et professionnel des candidats ; le passage d’un test psychotechnique pour effectuer un premier écrémage et un entretien de motivation en face-à-face.

>> LIRE AUSSI : Côte d’Ivoire : une date d’ouverture pour la future université de Bondoukou

Critères d’admission

Pour pouvoir postuler, les candidats doivent remplir plusieurs critères dont la détention de la nationalité ivoirienne. Ils doivent également être âgés entre 20 et 30 ans, être titulaire au minimum d’un Bac+2 en économie, statistiques, mathématiques, informatique, démographie, géographie, sciences sociales, santé publique ou en gestion. Être en recherche d’emploi et disponible à temps plein pendant neuf mois à Abidjan, Cocody, Abobo Est, Man, Daloa, Bouaké ou San Pedro.

Également disponible en Tanzanie, le programme n’est pas ouvert aux débutants. Pour être retenus, les candidats doivent déjà avoir des connaissances en analyse et visualisation de données ainsi qu’en gestion de base de données.