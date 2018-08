Retour sur l’emploi : opportunités pour futurs leaders africains [Série d’été 7/7]

En juillet, les villes les plus chères d’Afrique, Barack Obama, des entreprises attractives et l’intelligence économique panafricaine ont retenu notre attention.

Il y a deux types de voyageurs. Ceux qui partent sur un coup de tête et ceux qui préparent leur voyage en amont. Dans le contexte d’une expatriation, le cabinet de conseil en ressources humaines Mercer prouve qu’il vaut mieux avoir pensé un minimum son départ. Dans sa dernière étude sur le coût de la vie dans plus de 200 métropoles du monde, le cabinet montre en effet que les destinations africaines ne font pas forcément partie des moins chères. Parmi 41 villes africaines figurant au classement, 14 se placent parmi les plus chères du monde.

>> Découvrez lesquelles : Expatriation : 14 villes africaines parmi les plus chères du monde

Entreprises attractives

Mais parfois, la ville de destination n’est pas la raison principale de l’expatriation. Les opportunités de postes alléchants au sein d’entreprises où tout le monde rêve de travailler font partis des bons arguments. C’est le cas de la Banque Mondiale, de Chevron et d’Exxon Mobil qui trustent toutes trois le podium du top 100 des entreprises les plus attractives d’Afrique publié par le cabinet de recrutement Global Career Company.

>> Redécouvrir le classement : Afrique : le top 100 des entreprises les plus attractives

Le leadership selon Obama

Pas d’expatriation pour lui, mais plutôt une reconversion. L’ex-président des États-Unis, Barack Obama a quitté la politique pour tendre la main aux futurs leaders africains. Via la fondation qui porte son nom, il offre des bourses d’études à l’université de Chicago et à celle de Columbia aux États-Unis pour douze leaders émergents de toutes nationalités. Une première cohorte a déjà été retenue mais de nouvelles sélections auront lieu en octobre.

>> Pour en savoir plus : Leadership : la fondation Obama finance un an de formation aux États-Unis

Intelligence économique

Ce cursus aussi formera à n’en pas douter des leaders. Le premier master panafricain en intelligence économique a été lancé lors du Tunisian african empowerment forum (TAEF) qui s’est tenu mi-juin à Tunis. Fruit d’une collaboration entre l’université Centrale de Tunis et le Centre africain de veille et d’intelligence économique (Cavie), il sera décliné par la suite à Dakar, Kinshasa et Abidjan.

>> Relire l’article : Tunisie : lancement du premier master africain en intelligence économique

Retrouvez le reste de notre série d’été :