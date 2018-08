Afrique : 35 certifications en intelligence économique lancées par le Cavie

L’association qui promeut l’intelligence économique en Afrique lance des formations de trois jours à destination des dirigeants.

Le Centre africain de veille en intelligence économique (Cavie) n’en finit plus de contribuer au développement des compétences des africains. Après le lancement début juillet d’un MBA en intelligence économique en partenariat avec l’École supérieure de gestion de Paris et l’Université centrale de Tunis, l’association annonce le lancement de certifications en intelligence économique dans 35 spécialités, en partenariat avec le cabinet de conseil Knowdys Consulting Group (KCG). Les deux entités ont été fondées et sont dirigées par Guy Gweth, camerounais, spécialiste de l’intelligence économique en Afrique.

Dirigeants

Les formations courtes de trois jours se destinent aux cadres dirigeants du secteur public et du privé. Elles seront dispensées au sein des entreprises de Bruxelles, Dakar, Genève, Libreville, Londres, Paris et Tunis.

Ces 35 certifications en intelligence économique couvrent chacune une thématique précise telle que l’import-export, les appels d’offre, la conquête des marchés extérieurs ou encore les ressources humaines.