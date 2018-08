Maroc : un nouveau salon des grandes écoles et universités en octobre

Le groupe Le Monde et Campus Mag organisent un salon des grandes écoles et universités les 6 et 7 octobre prochains à Casablanca. 40 établissements sont attendus.

Ils ont volontairement choisi d’organiser l’événement juste après la plupart des rentrées universitaires. Le groupe de presse Le Monde et le magazine marocain Campus Mag lancent avec le soutien de Campus France Maroc un nouveau salon des grandes écoles et universités baptisé Campus Fair. Il se tiendra les 6 et 7 octobre prochains à l’hôtel Hyatt Regency de Casablanca.

Post-bac à Bac+6

Les inscriptions sont disponibles sur le site officiel de l’événement qui compte réunir à cette occasion une quarantaine d’établissements d’enseignement supérieur français, marocains et internationaux. Lycéens, jeunes diplômés mais aussi les parents sont ainsi invités à venir découvrir les différents cursus de niveau post-bac à Bac+6 proposés par des écoles de management, d’ingénieurs, des universités et autres instituts venus présenter leurs cursus. Les jeunes actifs ne sont pas en reste, puisque l’événement concerne également la formation continue, en plein développement au Maghreb et sur le reste du continent.

Coaching

En parallèle des conférences et des sessions de coaching seront proposées aux visiteurs afin d’éclaircir les modalités d’accès aux différents cursus et de guider les candidats à la préparation des dossiers et autres concours. Des préinscriptions seront également proposées aux visiteurs les plus intéressés.

