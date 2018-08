Maroc : l’université privée de Fès est désormais reconnue par l’État

Lancée en 2006 par une association de professionnels, l’université privée de Fès vient d’être reconnue par l’État marocain. Précisions sur ce que cela implique.

La commission nationale de coordination de l’enseignement supérieur du Maroc vient de reconnaître l’université privée de Fès (UPF). L’établissement, créé en 2006 par la Société maghrébine de gestion et de formation (Somages) et dont l’ensemble des formations ont été accréditées accède ainsi à un statut qui lui permet de proposer des diplômes reconnus par les établissements publics d’enseignement supérieur marocains. Les étudiants de l’UPF peuvent désormais postuler légitimement à des masters ou des programmes de doctorat au sein d’universités publiques ou passer les concours de la fonction publique une fois diplômé.

Cahiers des charges

Pour décrocher cette reconnaissance nationale, l’UPF qui se compose d’un institut des hautes études juridiques et sociales, d’une faculté des sciences de l’ingénieur, d’une école de management, d’une école supérieure des métiers de l’architecture et du bâtiment, d’une école polytechnique et de classes préparatoires, a dû prouver qu’elle respectait un cahier des charges bien précis, défini par un arrêté du ministère de l’Éducation national, de l’Enseignement supérieur, de la Formation des cadres et de la Recherche scientifiques datant de 2010.

Ce dernier prévoit notamment que l’école dispose d’un « personnel enseignant permanent couvrant au moins 30 % de l’enveloppe horaire globale annuelle des enseignements assurés pour la filière objet de l’accréditation », souligne l’arrêté ministériel.

Pour les étudiants, la reconnaissance par l’État est aussi l’assurance d’un encadrement pédagogique et de moyen matériel adaptés aux enseignements. L’UPF s’engage par exemple à ce que les cours de gestion, de commerce, de management et de communication prévoient un enseignant pour 40 étudiants et un enseignant pour 25 étudiants dans les cours scientifiques et techniques. Pour faire respecter ces règles, le cahier des charges prévoit également des visites d’évaluation.