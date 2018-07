Executive MBA : Lagos Business School rejoint le top 50 des meilleures écoles du monde

Le programme de formation continue pour les dirigeants de l’école de management nigériane vient d’être adoubé par le classement The Economist des meilleurs MBA à travers le monde.

L’executive MBA de la Lagos Business School (LBS) au Nigeria, vient de faire son entrée au top 50 des meilleures formations pour les dirigeants publié tous les deux ans par le magazine The Economist. Habituée du palmarès du Financial Times depuis 2013 c’est la première fois que l’école figure au classement de l’hebdomadaire britannique.

Un cursus en 24 mois

Placé 48ème sur un total de 65 formations, l’executive MBA de la LBS prend la forme d’un cursus de 24 mois organisé en six sessions répartie sur quatorze semaines. Il débute en janvier et prend fin en décembre. Les cours ont lieu le vendredi après-midi et le samedi matin en plus d’une semaine intensive chaque semestre. Les participants se préparent au management, à la prise de décision, à mènent des projets concrets en lien avec leur entreprise. Il permet également d’élargir son réseau professionnel.

Pour participer, les candidats doivent justifier d’une expérience professionnelle d’au moins sept ans et passer par un processus de sélection drastique. Outre obtenir la certification en anglais GMAT, ils doivent fournir trois lettres de recommandation et passer un entretien de motivation approfondi.

Méthodologie

Pour établir son classement, The Economist interroge à la fois les écoles, les étudiants et les anciens étudiants des trois promotions précédentes. Pour l’édition 2018 de son classement, 8 000 d’entre eux ont répondu en renseignant entre autre leur parcours avant le diplôme, leur salaire avant et après le MBA, ou encore l’accompagnement pédagogique. Le classement juge ainsi la qualité des formations sur deux aspects : l’expérience pédagogique et le développement de la carrière.

Une formation relativement abordable

À partir de ces informations, l’hebdomadaire conclut que le salaire moyen d’un diplômé du MBA de la LBS est de 39 843 dollars par an. Un revenu très bas comparé aux centaines de milliers de dollars que peuvent toucher les diplômés de Yale, UCLA ou Northwestern, employés dans de grandes sociétés nord-américaines, asiatiques ou européenne. Mais le diplôme se rattrape sur son coût relativement abordable : 6,2 millions de nairas pour 24 mois de formation, soit un peu plus de 14 600 euros.