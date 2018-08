Jeunes diplômés : les 10 formations pour trouver rapidement un job en Tunisie

Une étude vient de lister les dix formations post-bac tunisiennes qui permettent de décrocher rapidement un job après l'obtention du diplôme.

Près de 30 % des chômeurs en Tunisie sont diplômés de l’enseignement supérieur. Une situation qui peine à se résorber et dont l’Instauring an advocacy champion for economy (IACE) se préoccupe. Le think tank d’entrepreneurs vient de publier la seconde édition de son étude sur les formations qui permettent de décrocher rapidement un premier job. Cette année, la Tunis Business School est l’établissement supérieur jugé le plus efficace.

Plus de deux ans et demi d’attente

Pour arriver à ce résultat, les auteurs de l’étude ont interrogé 13 000 diplômés de l’enseignement public et privé ayant obtenu leur diplôme sur la période 2005 à 2017, à travers les 24 gouvernorats. 60 % des répondants sont des femmes et les trois quarts travaillent dans leur région de résidence. L’enquête couvre ainsi 350 spécialités de 160 établissements, dont 12 universités.

Ainsi, en 2018, seules 25 formations sur 350 étudiées ont permis de décrocher un job en moins d’un an après l’obtention du diplôme, ce qui représente 7,5 % des interrogés. La durée moyenne d’attente entre l’obtention du diplôme et l’insertion dans le premier emploi est de 31,4 mois.