Maroc : OCP et l’école 42 lancent une école de code à Khouribga

Le géant marocain du phosphate et l’école 42 fondée par l’entrepreneur français Xavier Niel se sont alliés pour créer 1337, une cousine à la pédagogie identique.

À quoi bon changer une recette qui gagne ? À Khouribga, au Maroc, l’école 42, fondée par l’entrepreneur français Xavier Niel vient de s’allier avec le géant local du phosphate, OCP, pour fonder 1337. Comme sa cousine française, cette école est spécialisée dans la formation au code informatique, ses cours se font sans professeurs et elle est accessible à tout le monde gratuitement et sans prérequis particuliers.

Le modèle 42

Fin septembre prochain, 150 étudiants débuteront un cursus d’environ trois ans mêlant cours de programmation et d’infrastructures informatique, d’innovation et d’entrepreneuriat. Avant cela, ils devront avoir réussi un premier test de présélection en ligne donnant accès à la “piscine”. Cette épreuve de quatre semaines (week-ends compris) en immersion totale au sein de l’école vise à tester la motivation des étudiants et leur adéquation avec la pédagogie de l’école basée sur l’autonomie.

En France, moins de 30 % des participants réussissent ce test composé d’exercices quotidiens à résoudre en 48 heures, peu importe la manière. Alors que les inscriptions aux présélections sont déjà ouvertes sur le site Internet de 1337, les premières “piscines”, elles, se dérouleront durant l’été.

Ouverte aux profils étrangers

Créée en priorité pour répondre aux besoins en main d’oeuvre du secteur IT et de l’offshoring marocain, l’école se dit néanmoins prête à accueillir des étudiants étrangers, sous conditions d’obtention d’une carte de résidant. Un programme de bourse est également mis en place pour ces profils bien qu’aucun accompagnement ne soit prévu pour la recherche de logement ou tout autres démarches administratives.

Installée dans les locaux d’OCP à Khouribga à 125 kilomètres au sud ouest de Casablanca, l’école 1337 s’étend sur 4 000 m2 répartis sur quatre niveaux. Côté équipement, elle dispose de 300 ordinateurs, d’une salle de jeux, d’un espace détente et d’une cafétéria.