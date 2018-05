23 universités africaines au classement Times Higher Education des pays émergents

Seules 23 universités africaines sont représentées au dernier classement Times Higher Education des universités de pays émergents sur un palmarès de 378 établissements.

Le magazine Times Higher Education vient de rendre publique l’édition 2018 de son classement des universités de pays émergents. Il étudie la qualité des universités selon des critères comme la rigueur de l’enseignement et de la recherche, leur influence dans le monde de la science, leur ouverture à un environnement international, ainsi que les revenus qu’elles retirent de leurs recherches. Sur 378 établissements figurant au palmarès, seuls 23 sont africains. Dans le même temps, la Chine, qui truste le haut du classement avec sept universités dans le top 10, est également le pays le plus représenté, avec 63 établissements dans la liste.

Enseignement supérieur anglophone

Sur le continent, les pays d’Afrique anglophone tirent leur épingle du jeu avec 18 établissements représentés sur 23. L’Afrique du Sud est la nation la plus représentée et la mieux classée avec l’Université du Cap à la neuvième place du classement général et huit établissements représentés au total.

L’Égypte, dont la meilleure université est celle d’Alexandrie (203ème au classement général et 10ème au régional) suit et place sept établissements dans la liste. Le Maroc est également représenté, avec trois universités au palmarès dont l’Université Cadi Ayyad de Marrakech classé 231ème.

Au classement général, les universités africaines restent encore faible. Seulement neuf d’entre-elles se classent dans la moitié haute de la liste.