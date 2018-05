Maroc : les 3 secteurs qui ont créé le plus d’emplois début 2018

Le Haut commissariat au plan (HCP) vient de livrer les chiffres de l’emploi au Maroc au premier semestre 2018. Trois secteurs ont été particulièrement dynamiques.

Le chômage au Maroc a baissé de 0,2 % au cours des trois premiers mois de 2018, passant de 10,7 % fin 2017 à 10,5 % au premier trimestre 2018. Et parmi les secteurs qui ont le plus contribué à cette baisse, les services arrivent à la première place du podium. Selon les chiffres récemment publiés par le Haut commissariat au plan (HCP), le secteurs a créé 50 000 emplois pendant la période.

1. Commerce de détail et services à la personne

Parmi eux, 27 000 se sont créé dans les entreprises de commerce de détail et 19 000 dans les services à la personne.

2. L’agriculture en hausse

Juste derrière, l’agriculture, les forêts et la pêche ont créé 43 000 postes au premier trimestre 2018, un chiffre en hausse d’1,1 % comparé à la même période l’an passé.

>> LIRE AUSSI : Au Maroc, l’USAID mise sur la formation aux soft skills

3. Le BTP, également bon élève

En hausse également, les entreprises des BTP ont créé 32 000 durant la période, soit un résultat en hausse de 2,9 % du volume de l’emploi dans le secteur.

L’industrie à la peine

Alors même qu’un plan d’accélération industrielle prévoit la création de 500 000 postes dans l’industrie d’ici 2020, le secteur est loin d’avoir été un pourvoyeur d’emploi en ce début d’année. Couplé à l’artisanat, il a perdu 9 000 postes au cours de la période.

Portrait robot d’un chercheur d’emploi

Selon les chiffres du HCP, le chercheur d’emploi type est une femme de moins de 30 ans qui habite en milieu urbain, diplômée de l’enseignement supérieur et à la recherche de son premier emploi depuis un an ou plus.

>> LIRE AUSSI : Maroc : dix millions de femmes sans emploi en 2017