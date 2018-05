Le 7 mai prochain, la prestigieuse école 2iE organise le premier salon panafricain de l’étudiant à Ouagadougou. 22 centres d’excellence d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale présenteront leurs programmes aux futurs étudiants.

Les locaux de 2iE vont grouiller de monde le 7 mai prochain à Ouagadougou. Dans le cadre du projet Centres d’excellence africains (CEA), financé par la Banque Mondiale, la prestigieuse écoles d’ingénieurs burkinabè accueille le premier salon de l’étudiant d’envergure panafricaine. Il réunit les 22 écoles et universités publiques choisies en 2014 par le projet CEA pour devenir des établissements de référence sur le continent. Venus du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigéria, du Sénégal, du Togo et de Gambie, les établissements couvrent des secteurs aussi divers que la recherche médicale, les mathématiques, la chimie, l’information et la communication, l’agriculture ou l’ingénierie.

Ouvert à tous

Pour Farida Thiombiano, responsable des relations internationales et de la communication de 2iE, l’objectif premier de l’événement est de « montrer aux jeunes africains qu’il n’ont pas besoin d’aller en Europe ou ailleurs en Occident pour trouver des formations de qualité ».

Ouvert à tous sans inscriptions, l’événement propose aux candidats et aux entreprises de venir s’informer sur les projets de recherches et les offres de formation, directement auprès de professeurs et représentants des établissements présents. Le but étant de permettre un premier contact en vue d’une inscription ultérieure.

Les établissements d’enseignement supérieur présents :