Burkina Faso : l’Opep soulage l’université Norbert Zongo de Koudougou

L’Université Norbert Zongo, à Koudougou, vient de bénéficier d’un prêt de 16,8 millions de dollars américains, soit plus de 9 milliards de francs CFA, de la part du Fonds de l'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) pour le développement international (OFID) pour son extension sur une superficie totale de près de 29 000 m2.

L’accord de prêt de 16,8 millions de dollars entre le Fonds de l’oganisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) pour le développement international (Ofid) pour l’université Nobert Zongo de Koudougou a été signé le 23 avril dernier à Vienne en Autriche. Le financement devra contribuer à la construction et à l’équipement d’infrastructures pédagogiques et sociales. Le coût total du projet est estimé à 14 milliards de FCFA, soit environ 26 millions de dollars.

1 500 logements

Au plan pédagogique, il s’agit de la construction de l’unité de recherche et de formation en sciences et technologies, composée d’un bâtiment administratif, d’un bloc pédagogique, d’un amphithéâtre de 350 places, d’une bibliothèque et d’un centre multimédia. Au plan social, il s’agit d’une cité universitaire de 1 500 places comprenant un restaurant de près de 800 places, un foyer, un centre multimédia, des locaux techniques, des magasins et des ateliers de maintenance, des latrines, des apatams et des guérites. À cela s’ajoutent des annexes : parkings, clôtures, voiries in situ, forages grand diamètre, réservoirs d’eau et des terrains de basketball, handball et volleyball.

Le projet d’extension devrait bénéficier à près de 18 500 étudiants.

Dans le cadre du même projet, un précédent accord de prêt de 19 milliards de francs CFA, soit environ 35 millions de dollars, a été signé le 20 janvier dernier dans l’enceinte de l’université avec la Banque arabe pour le développement de l’Afrique (BADEA).

Combler le déficit en infrastructure

L’université Norbert Zongo est la deuxième plus grande université du Burkina Faso après l’Université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo. Près de 30 000 étudiants y sont inscrits. Cependant, elle connaît un déficit criant en matière d’infrastructures : insuffisance d’équipements, de salles de cours, de salles de travaux dirigés et de travaux pratiques, et d’infrastructures sportives. Elle est également confrontée à un manque de bureaux pour les enseignants.

Le projet d’extension, qui devrait bénéficier à près de 18 500 étudiants, vise à apporter une solution à ce problème. « Il est difficile de parler de délai d’exécution, vu que les procédures en matière de marché public sont longues », confie néanmoins le service de presse et de communication de l’université. Mais d’autre sources proches du dossier pensent que les travaux pourraient durer 18 mois.