Tunisie : une trentaine de postes à pourvoir lors d’une matinée de recrutement pour l’entreprise HLi

L’entreprise de service numérique HLi veut recruter 20 à 30 personnes lors d’une matinée de recrutement qui aura lieu au Sheraton de Tunis le 5 mai prochain.

Les profils techniques ont rendez-vous samedi 5 mai à l’hôtel Sheraton de Tunis pour une matinée de recrutement organisée de 9 heures à 14 heures par HLi Tunisie. La filiale tunisienne de l’entreprise française spécialisée dans la transformation numérique recherche des consultants et développeurs techniques, des consultants fonctionnels et des administrateurs de base de données. Entre 20 et 30 postes en CDI sont à pourvoir au total. En parallèle des entretiens, les candidats pourront également rencontrer des salariés de HLi afin d’échanger avec eux sur les projets et la vie dans l’entreprise.

Promesses d’embauche

Pour participer, les candidats doivent envoyer leur CV par mail. Ces derniers seront lus par les équipes d’HLi Tunisie pour une présélection des candidats. « Notre posture est d’être ouverts aux profils juniors comme expérimentés. Tout le monde a sa chance mais évidemment, les candidats doivent être issus de formation techniques et connaître les technologies sur lesquelles nous travaillons », explique Fakher Zouaoui, directeur général d’HLi Tunisie et Maroc. Spécialisé dans l’intégration des solutions Microsoft, HLi Tunisie intervient plus particulièrement sur les logiciels de gestion de la relation client (CRM) ou les logiciels type ERP du géant américain. Les développeurs recherchés doivent maîtriser les langages suivants : C#, Vb.net, Asp.net, Javascript, JQuery, Angular, JS, SQL Server et BI.

Trois entretiens

Sur place, les candidats passeront par le processus de recrutement classique de l’entreprise : un entretien technique avec des tests, un entretien avec un responsable en ressources humaines et un dernier avec un responsable d’équipe. « Notre objectif est que les candidats retenus repartent avec une promesse d’embauche », affirme le dirigeant.

« Ceux qui postulent pour être consultant ne doivent pas craindre la mobilité et le fait de partir en mission chez les clients à l’international », note Fakher Zouaoui. Dans ce contexte, les compétences relationnelles et la capacité d’adaptation seront des critères qui pourront faire la différence dans les entretiens.

Développement sur le continent

HLi Tunisie, qui a été créé en 2004, compte désormais 70 collaborateurs à Tunis et souhaite atteindre la centaine d’ici 2019. Elle intervient dans environ 20 pays du le continent, principalement dans les secteurs des télécoms, de la banque, de la finance et de la distribution. L’un de ses principaux clients est Orange, chez qui HLi implémente des solutions en gestion des relations clients, notamment au Mali, au Sénégal ou en Guinée. L’entreprise de service numérique est également implantée depuis 2012 au Maroc et étudie actuellement une implantation en Afrique Subsaharienne pour un développement aussi bien dans les régions francophones qu’anglophones.