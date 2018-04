[Vidéo] Les RH vous conseillent – Épisode 1

Jeune Afrique Emploi & Formation est allé à la rencontre de responsables RH lors du Forum African Dream organisé début avril à Paris. Découvrez en vidéo, le premier épisodes de notre série consacrée à leurs conseils sur la recherche d'emploi.

Comment réussir un mail de candidature ? Comment se différencier dans une lettre de motivation ? Comment réussir un entretien d’embauche ? Jeune Afrique Emploi & Formation a posé toutes ces questions à deux experts africains des ressources humaines. Rencontrés début avril à Paris, à l’occasion de la seconde édition du Forum African Dream, organisé par le cabinet de recrutement Empower Talents & Careers, ils étaient là pour mener des entretiens d’embauche entre deux conférences et rencontrer des candidats triés sur le volet.

Se concevoir comme un produit

Pour Soro Ben Ladji, DRH du Bureau national d’études techniques et de développement en Côte d’Ivoire, le candidat doit se concevoir comme un produit qu’il voudrait vendre. Selon lui, la lettre de motivation est comme une notice : « c’est le résumé de ce que je sais faire et de ce que je peux vous apporte », affirme-t-il. Pour cela il faut s’être informé en amont sur l’entreprise, ce qui n’est pas un réflexe pour tout le monde : « il m’est arrivé de recevoir des mails m’étant directement adressé et commençant par “Bonjour Madame” », relève-t-il.

Postuler avoir toutes les compétences

Setushi K. Lawson, responsable gestion des talents pour l’Afrique de l’Ouest chez Bolloré Transport & Logistics à Abidjan, accorde moins d’importance à la lettre de motivation. Son utilité se retrouve plutôt pour les postes de management où le document sera rédigé « comme une biographie », explique-t-elle. En revanche, la RH incite les candidats à postuler même s’ils ne pensent pas avoir toutes les compétences requises pour le poste : « il faut toujours postuler, mais pas les yeux fermés ni à n’importe quoi », prévient-elle.

