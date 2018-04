Master et PhD : l’Union Africaine offre des bourses d’études pour les femmes

L’Union Africaine lance un appel à candidature pour des bourses d’études à destination des femmes de moins de 40 ans qui souhaiteraient se lancer dans un master ou un doctorat dans les domaines scientifiques et technologiques.

L’Union Africaine (UA) va distribuer des bourses d’études aux femmes de moins de 40 ans désireuses de se lancer dans un master ou un doctorat dans les domaines des sciences, des technologies, de l’informatique, de l’ingénierie et des mathématiques. Lancée dans le cadre du programme de bourse Mwalimu Nyerere, cette aide leur permettra de s’inscrire dans une université africaine de haut niveau. Les candidates ont jusqu’au 30 avril pour envoyer leur dossier par mail et par la poste.

Qui peut postuler ?

Pour être éligible, les intéressées doivent être ressortissante d’un pays membre de l’UA et être âgées de moins de 35 ans pour les candidates aux master et de moins de 40 ans pour les programmes de doctorat. Elles doivent également être titulaires d’une licence ou d’une maîtrise dans les domaines concernés, justifier de résultats excellents, fournir la preuve d’admission dans une université africaine et s’engager à travailler dans un pays membre de l’UA au moins trois ans.

Les avantages de la bourse

En échange, le programme de bourse couvre la totalité des frais de scolarité et garantie une rétribution de 500 dollars par mois pour répondre aux besoins quotidiens en logement, alimentation, transport et santé. Pour l’achat de livres et de tout autre équipement nécessaire aux études, une somme de 500 dollars est également distribuée chaque année aux étudiantes ainsi qu’une aide unique de 1 000 dollars pour l’achat d’un ordinateur.

Enfin, pour inciter les jeunes femmes à partir étudier dans une autre pays, la bourse prévoit de couvrir tous les voyages effectués en avion entre le pays d’accueil et celui d’origine ainsi que les transits depuis les aéroports.