91 % des marocains veulent partir travailler hors d’Afrique

Une récente enquête menée auprès de 1 882 actifs marocains révèlent que 91 % d’entre eux veulent partir travailler à l’international.

Voilà une étude de plus qui exprime la lassitude des marocains concernant le marché du travail. 91 % d’entre eux affirment être prêts à quitter le royaume pour aller travailler ailleurs et de préférence, hors d’Afrique. C’est le résultat d’une étude menée par la plateforme Rekrute.com qui a sondé 1 882 utilisateurs titulaires d’un bac+3 ou plus.

Parmi eux, les jeunes sont les plus prompt à vouloir partir. 92 % des moins 25 ans partiraient à l’étranger s’ils en avaient l’occasion, tout comme 94 % des 25-34 ans. Pour tous, la motivation principale demeure la quête d’une meilleure qualité de vie (61 %), un critère qui devance l’évolution de carrière (57 %), la recherche d’un meilleur environnement de travail (54 %) ou même la quête d’un salaire plus attractif (44 %).

>> LIRE AUSSI : Au Maroc, l’USAID mise sur la formation aux soft skills

Canada, l’Eldorado

Parmi les pays les plus prisés des aspirants expatriés, le Canada arrive en haut du podium, devant la France en perte de vitesse sur le plan de l’attractivité selon l’enquête. L’Allemagne, les États-Unis, Belgique et l’Espagne se succèdent dans la liste.

Un exil temporaire

Malgré ce désir d’évasion, tous ne souhaitent pas partir définitivement : 56 % des interrogés confient vouloir émigrer de façons temporaires. Les 35-44 ans sont en revanche plus déterminés. Ils sont 56 % à vouloir quitter le Maroc à vie.

>> LIRE AUSSI : Pourquoi les cadres marocains n’ont pas le moral