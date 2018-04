Recherche d’emploi : 4 conseils pour une veille efficace

La recherche d’emploi est un travail quotidien qui nécessite de l’organisation. Voici quelques conseils pour mettre en place une stratégie de veille efficace.

La recherche d’emploi nécessite d’être en permanence à l’affût des opportunités. Pour ne rien laisser passer et éviter de se disperser, mieux vaut mettre en place une bonne veille. Entre réseautage et outils pratiques sur Internet, voici quelques astuces pour mettre en place une veille efficace.

1. Être actif sur les réseaux sociaux

« Le conseil que je donne toujours aux candidats, c’est de consulter et être davantage actif sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn », avance Deffa Ka, consultante en recrutement chez Fed Africa. Actif, cela veut dire partager des informations en lien avec votre métier et devenir vous même une source d’information pour votre réseau. « Veillez à ce que les informations que vous relayez soient fiables. LinkedIn c’est comme Facebook ou Twitter, il y a des fake news et les relayer pourrait vous décrédibiliser ».

Les réseaux sociaux professionnels sont également le lieu parfait pour entrer en contact avec les personnes qui vous intéressent. « Il ne faut pas hésiter à approcher vos contacts par message direct et en évitant toutefois de contacter trop de monde. Les gens peuvent se passer le mot et vous pourriez vous faire une mauvaise réputation », averti Deffa Ka.



2. Soyez présent dans des événements professionnels

Forum, réunions, conférences au sein de think tank, de réseau d’expertise et groupe de discussion… Informez-vous sur les événements professionnels organisés autour de vous allez-y. C’est l’occasion de rester à jour sur l’évolution des bonnes pratiques dans votre métier et surtout de rencontrer vos pairs et discuter avec eux.



« Ces réunions sont intéressantes pour rencontrer notamment des patrons de petites et moyennes entreprises qui ne communiquent pas beaucoup sur leurs recrutements. Et c’est à ce genre d’événement qu’on peut glaner des informations sur des installations d’entreprises, le lancement de nouveaux projets ou d’autres informations sur le secteur ou le marché, qui peuvent donner lieu à des recrutements à venir », confie la consultante.

3. Faites-vous des alertes sur les plateformes d’emploi

Faites vous une liste des cabinets de recrutements et des grandes entreprises qui vous intéressent et allez consulter leur site Internet. Tous ont une rubrique « Emploi » ou « Carrière » sur lesquelles sont postées régulièrement des offres d’emploi auxquelles vous pouvez postuler en ligne. Et bien souvent, ces sites proposent un service d’alerte qui vous permet d’automatiser votre recherche d’emploi en recevant quotidiennement les offres qui vous intéressent sur votre boîte mail.



4. JOBThis, pour les annonces sur Twitter

Outre Google Alerts qui vous permet de vous faire des alertes quotidiennes ou hebdomadaires à partir du nom du poste que vous recherchez, un outil relié à Twitter est encore plus efficace. Nommé JOBThis, il permet de repérer à tout moment les personnes qui postent sur Twitter une offre de job en lien avec ce que vous recherchez. Comme Google Alerts, vous pouvez choisir de recevoir un mail par jour ou par semaine. Et grâce à cela, vous pouvez contacter directement la personne qui recrute et présenter une candidature parfaitement ciblée.