Maroc : dix millions de femmes sans emploi en 2017

Une récente étude du Haut-commissariat au plan (HCP) souligne que dix millions de marocaines étaient sans emploi en 2017, soit 40 % de la population en âge de travailler au Maroc.

Le Haut-commissariat au Plan (HCP) a présenté, il y a quelques jours les principaux résultats de l’enquête nationale qu’il a menée sur l’emploi au Maroc en 2017. Les chiffres publiés sont alarmants, notamment quant à la participation des femmes au marché du travail. Elles sont plus de dix millions à ne pas travailler, soit 71,6 % des femmes en âge d’intégrer le marché du travail et 40 % de la population marocaine en âge de travailler. Ce taux, qui ne cesse de s’enfoncer, a perdu 3,5 points en quinze ans.

Les freins familiaux

La persistance de réflexes patriarcaux dans la société marocaine semble expliquer l’absence des femmes dans l’emploi selon le HCP. D’après ses chiffres, seules 18 % des marocaines sans emploi ont choisi cette situation. Les autres (74 %) restent au foyer par nécessité familiale (tâches domestiques et enfants) et 8 % parce que leur mari refuse qu’elles travaillent. Alors que les moins de trente ans sont les plus attirées par le monde du travail, 26 % d’entre elles indiquent que leur père ou un membre de la famille refuse qu’elles occupent un emploi.

Sans surprise, les femmes sans emploi sont également peu diplômées : 63,5 % d’entre elles n’ont pas de diplômes et seulement 7,9 % sont diplômées de l’enseignement supérieur. Et pourtant, une sur dix (10,9 %) se dit prête à chercher un job et intégrer le marché du travail.

Les jeunes sont plus touchées

Dans son enquête le HCP tire aussi la sonnette d’alarme sur le chômage des jeunes. On apprend qu’un marocain sur trois âgé de 15 à 24 ans n’est ni en emploi ni en formation. Ce taux est largement plus important chez les jeunes femmes. Ainsi, 34,9 % des femmes qui n’ont pas de travail ont moins de 29 ans et 37,4 % ont 45 ans et plus.