Côte d’Ivoire : du coaching CV au Forum 2018 pour l’emploi et l’entrepreneuriat féminin

Le cinquième Forum pour l’emploi et l'entrepreneuriat féminin aura lieu les 16 et 17 mars à l’espace Latrille Events de Cocody. Entièrement gratuit, l’événement propose aux candidates un espace pour muscler la présentation de leur CV.

La fréquentation explose. Elles étaient plus de 2 000 participantes pour l’édition 2017 du Forum pour l’emploi et l’entrepreneuriat féminin (FEEF). Cette année, 3 000 femmes de tous les âges et de tous les milieux sociaux, sont attendues au sein de l’espace Latrille Events de Cocody, du 16 au 17 mars pour rencontrer des entrepreneures, réseauter et assister gratuitement à des conférences sur le leadership, le management et le développement personnel.

Coaching CV

Tous les ans, nous invitons un cabinet RH à venir coacher des candidates sur leur CV

Lors de cet événement, qui a lieu chaque année depuis cinq ans, un espace est dédié aux étudiantes et chercheuses d’emploi en quête de conseils. « Tous les ans, nous invitons un cabinet RH à venir coacher des candidates sur leur CV », explique Sandrine Roland, PDG d’Alpha Omega Services (AOS) et commissaire général de l’événement. Inscrites en amont sur le site Internet de l’événement, les participantes peuvent ainsi rencontrer et échanger pendant 10 ou 15 minutes avec un expert.

« C’est un service totalement gratuit. Nous distribuons par la suite les CV à tous nos partenaires. S’ils sont intéressés, libre à eux de recontacter les candidates », souligne l’organisatrice. L’an passé, 106 femmes ont bénéficié de conseils donnés par le cabinet La maison des chefs d’entreprises (MCE). « Nous voulons doubler ce nombre cette année », conclut Sandrine Roland.