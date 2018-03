Le milliardaire Aliko Dangote inaugure sa première business school au Nigeria

L’homme d’affaires Aliko Dangote a déboursé 3,3 millions de dollars pour construire les nouveaux locaux de la Dangote Business School (DBS). Cette école de commerce est installée depuis 2014 au sein de l’université de Kano, sa ville natale au Nigeria.

C’est une étape de plus dans le parcours philanthropique du milliardaire nigérian. Aliko Dangote, l’homme le plus riche d’Afrique selon le magazine Forbes, a inauguré le 2 mars 2018, les nouveaux locaux de son école éponyme, installée depuis 2014 au sein de l’université Bayero de Kano, la ville qui l’a vu naître en 1957.

“Une école de référence”

“Mon but est de faire de cette école une référence en ce qui concerne la façon dont le Nigeria et l’Afrique peuvent faire des affaires. Elle devra mener des études et des recherches en lien direct avec les nos besoins, pour pouvoir partager des bonnes pratiques dans toute l’Afrique”, a déclaré Aliko Dangote lors de son discours d’inauguration à Kano. À cette occasion l’homme d’affaires a confié que des discussions sur un potentiel partenariat avec Harvard Business School étaient en cours.

L’école de commerce reconnue par la Commission universitaire nigériane (NUC) dispense des masters en management et en entrepreneuriat. Elle propose également un MBA et l’unique DBA du pays. L’établissement, financé par la fondation du magnat des affaires à hauteur de 3,3 millions de dollars (2,6 millions d’euros) comprend notamment deux bibliothèques et un incubateur d’entreprise.

“Aliko Dangote Complex”

La Dangote Business School de Kano n’est pas le seul projet d’établissement d’enseignement supérieur de l’homme d’affaires. Fin janvier 2018, le groupe Dangote a effectivement confirmé qu’un autre projet d’école de commerce à 250 millions de naira (560 000 euros), situé à l’université d’Ibadan au sud-ouest du pays, “serait bientôt prêt”. Baptisé “Aliko Dangote complex”, sa construction est supervisée par la professeure Nike Osofisan.