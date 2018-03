Deux universités marocaines parmi les meilleures du Maghreb

L’université Al Akhawayn d’Ifrane au Maroc est la première université du Maghreb selon le dernier classement QS Arab region university ranking 2018. Au total neuf établissements maghrébins figurent dans ce classement qui compare le niveau des universités de 15 pays arabes.

Les montagnes du moyen Atlas abritent la meilleure université du Maghreb. Située dans la ville d’Ifrane au sud de Meknès, l’université Al Akhawayn vient d’être classée 44ème à l’édition 2018 du QS Arab Region University Ranking, un classement qui compare 100 universités de 15 pays arabes selon plusieurs critères comme la perception de l’établissement par les employeurs, le nombre d’étudiants par enseignants ou encore le nombre d’enseignants titulaires d’un doctorat. Rapporté aux pays du Maghreb, elle occupe donc la première place. L’université Hassan II de Casablanca, occupe la troisième place.

Exigence

Al Akhawayn profite d’un statut particulier dans le royaume chérifien. Bien que publique, elle n’en est pas moins très sélective. Ses enseignements se font uniquement en anglais et ses frais de scolarité avoisinent les 3 000 euros par an (33 600 dirhams), sans compter le logement, la restauration et les autres frais nécessaires à l’apprentissage, qui doublent le budget.

Fonctionnant avec une équipe enseignante internationale, l’université est parvenue en novembre 2017 à obtenir une accréditation pour cinq ans de la New England association of schools and colleges (NEASC), prestigieux organisme américain aux standards rigoureux.

5 établissements tunisiens

Huit autres établissements maghrébins figurent au classement des meilleures universités du monde arabe. La Tunisie, est le pays le plus représenté avec cinq universités. Elles sont néanmoins mal classées : Tunis El Mansar occupe la troisième place au niveau du Maghreb, mais la 58ème place au niveau arabe, celle de Monastir est 78ème. Respectivement 90ème, 99 et 100ème les universités de Tunis, Carthage et Sousse occupent le bas du tableau.

Université Mohammed V

C’est également une université marocaine qui arrive première de la région au classement mondial de QS World University Rankings 2018. Mais la méthodologie utilisée n’étant pas la même, c’est l’université Mohammed V qui truste le haut du podium. Al Akhawayn, elle, ne figure pas dans ce classement.

