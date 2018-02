Côte d’Ivoire : une centaine de postes à pourvoir en avril lors d’un salon à Abidjan

La quatrième édition du forum pour l'emploi Carrefour Africain aura lieu le 15 avril prochain à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Plus de 100 postes sont à pourvoir dans une dizaine d’entreprises locales et internationales.

Le prochain forum pour l’emploi Carrefour Africain aura lieu à Abidjan, en Côte d’Ivoire le 15 avril 2018. Plus de 2 500 visiteurs sont attendus au Novotel de la capitale ivoirienne de 9 heures à 17 heures. Cette quatrième édition du salon rassemblera une dizaine d’entreprises marocaines et internationales souhaitant se développer en Afrique de l’Ouest et quelques entreprises locales à la recherche de leurs futurs recrues.

Cibler les offres

Plus de 100 postes sont à pourvoir de l’employé à l’ingénieur, en passant par les fonctions cadres

“Plus de 100 postes sont à pourvoir de l’employé à l’ingénieur, en passant par les fonctions cadres”, remarque Hamza Idrissi, directeur du salon. Pour s’assurer un entretien avec les recruteurs présents, les candidats sont invités à s’inscrire directement sur le site Internet du salon : “Nous leur demandons de nous communiquer un CV, une lettre de motivation ou encore des informations sur leurs précédentes expériences professionnelles afin de pouvoir leurs proposer des offres ciblées et qu’ils puissent fixer des rendez-vous pour le jour J”, explique l’organisateur.

En plus des entretiens de recrutement, la journée sera aussi l’occasion pour les candidats d’assister à des partages d’expérience de la part de collaborateurs d’entreprises présentes, et à des conférences sur les tendances et les secteurs qui recrutent.

Le Forum Carrefour Africain est un salon itinérant. La prochaine édition aura lieu le 12 mai 2018 à Paris et à Casablanca dans le courant du troisième trimestre 2018.